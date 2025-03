Serie D/H, Francavilla espugna Acerra: decide Tedesco

Il Francavilla espugna il campo dell’Acerrana di misura (1-0) grazie alla rete di Tedesco nel finale di primo tempo, portando a casa tre punti fondamentali in chiave salvezza. L’Acerrana, nonostante una gara generosa e sfortunata, colpisce tre legni e resta a mani vuote.

Primo tempo sfortunato per l’Acerrana

I granata partono bene, con Laringe subito pericoloso in due occasioni, ma senza trovare la via del gol. Al 25’ risponde il Francavilla con un tiro insidioso di Barone respinto da Rendina. Al 40’ arriva il vantaggio ospite: spizzata vincente di testa di Tedesco che sorprende la retroguardia di casa. Prima del riposo, Laringe sfiora il pari colpendo in pieno la traversa.

Secondo tempo, altri legni per i padroni di casa

Pasquale Luiso tenta il tutto per tutto inserendo Samb e Fabiano. Al 67’ ancora sfortuna per l’Acerrana: tiro ravvicinato di Samb, Iannaccone respinge e il pallone si stampa sul palo. Al 75’ altro legno, stavolta colpito da Fabiano con un tiro dalla distanza. Nel finale, al 94’, il Francavilla ha anche l’occasione di chiudere la partita con un rigore, ma Esposito si fa ipnotizzare da Rendina.

Acerrana – FC Francavilla 0-1

Rete: 40’ Tedesco

ACERRANA: Rendina; Todisco, De Giorgi, Allegra, Caminiti (64’ Mundula), Langella (81’ Saviano), Esposito F., Esposito E. (64’ Fabiano), Ndiaye (54’ Samb), Laringe, Elefante. Panchina: Pirrò, Pelliccia, Iadaresta, Marasco, Forante. All. Luiso.

FC FRANCAVILLA: Iannaccone; Pellegrini, Russo (91’ Silvestri), Visconti, Gentile (84’ Macrì), Tedesco (64’ Esposito), Annan, Coppola (79’ Caracciolo), Musumeci, Cipolla, Barone (89’ De Marco). Panchina: Prisco, Palladino, Punzo, Stasi. All. Nolè.

Arbitro: Calzolari (Albenga).

Ammoniti: Esposito F., Samb (A); Visconti, Barone (F).

Note: recuperi 1’ pt, 5’ st. Spettatori: 450 circa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author