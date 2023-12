Serie D/H, Fidelis Andria-Rotonda 2-1: Strambelli e Telera piegano i lucani

La Fidelis Andria vince ancora in casa, superando per 2-1 il Rotonda. In gol Strambelli e Telera per i federiciani, Fusco per i lucani. In attesa di concludere la gara sospesa con il Manfredonia, la Fidelis sale a quota 24 punti. Resta a tre lunghezze dalla zona playout il Rotonda, che porta a casa il secondo ko consecutivo.

