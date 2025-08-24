24 Agosto 2025

Foto Mario Rosato

Serie D/H, Fasano: successo rotondo nel congiunto con la Norba Mola

Redazione 24 Agosto 2025
centered image

Decisamente soddisfacente lultimo test pre-campionato dellUS Città di Fasano, che nellallenamento congiunto odierno con la Norba Mola ha siglato 10 reti senza subirne, ricevendo a più riprese gli applausi dei tantissimi spettatori presenti sulle tribune del Vito Curlo.​​

A sbloccare il risultato è Corvino, che sorprende il portiere avversario con un calcio di punizione defilato, procurato da Loiodice. Al 12 raddoppia Lagzir, che da destra si accentra e va a segno consinistro sul primo palo.Il tris è servito al 25 da Loiodice, che trasforma una punizione dal limite guadagnata da Corvino.

Lo stesso capitano fasanese firma al 36 il 4-0 in diagonale, imbeccato sul filo del fuorigioco daLoiodice, per poi servire al 39 lassist del 5-0 a Salzano, autore di un gran goal frutto di un mancino potente e preciso sotto lincrocio.

La doppietta di Barranco apre il secondo tempo (al 1 lanciato da Lagzir, al 3 su servizio di Corvino), che si chiude al 29 con il sinistro vincente di Pinto, imbeccato preziosamente da Loiodice. Nel terzo tempo le ultime due reti, realizzate al 16 da De Angelis, che sfrutta da distanza ravvicinata un passaggio di Stauciuc, ed al 22 dallo stesso attaccante rumeno, che di testa insacca il 10-0 su cross di Lambiase.

Domenica prossima si fa sul serio, con il primo impegno ufficiale della stagione 2025/26, che vedrà la formazione biancazzurra protagonista al Giovanni Paolo II di Francavilla, contro la Virtus, per il 1° Turno di Coppa Italia. Il match, in gara secca, avrà inizio alle ore 18.

“Tutto quello che ho chiesto in questi giorni è stato correttamente visto in campo oggi, compresa la massima attenzione che avevo chiesto per non prendere limpegno sottogamba. Abbiamo provato diverse soluzioni, avendomi il direttore messo a disposizione una squadra che può cambiare vari moduli e che non possa essere prevedibile per i nostri avversari. Infine fa molto piacere aver visto così tanta gente sugli spalti, convinto che saranno il nostro dodicesimo uomo”, dichiara il tecnico Luigi Agnelli.

Tabellino

Fasano Norba Mola 10-0 (5-0 p.t.; 8-0 s.t.)​.

Marcatori: 8 p.t. e 36 p.t. Corvino, 12 p.t. Lagzir, 25 p.t. Loiodice, 39 p.t. Salzano, 1 s.t. e 3s.t. Barranco, 29 s.t. Pinto, 16 t.t. De Angelis, 22 t.t. Stauciuc.

Fasano: Lombardo (1 s.t. Piras); Mauriello (19 s.t. Kola, 17’ t.t. Nela), Tangorre (19s.t. Molinari), Garcia Tena (19 s.t. Cusumano), Riga (19 s.t. Lambiase); Salzano (19 s.t. De Angelis), Penza (8 s.t. Vecchione); Lagzir (19 s.t. Pinto), Corvino (19 s.t. Stauciuc), Loiodice (1t.t. Maccioni); Barranco (1 t.t. Mavrommatis, 17 t.t. Consonni). All.: Luigi Agnelli (a disp: Menga, Impedovo)

Norba Mola: Lonoce (19 s.t. Cisse); Gomes Forbes (19 t.t. Trentadue), Zizzi, Decarolis (5 s.t. Lopez), Laguardia Riglietti (5 t.t. Ros); Vicedomini (11 t.t. Monacelli), Marasciulo (1’ t.t. Selicati), Houma (1 t.t. Reneo); Amodio (8 t.t. Giacco), Tossi (8 t.t. Eric); Magistà (8 t.t. Fioravante). All.: Mirko Muserra.
Arbitro: Francesco Masi​.

Note: 1500 spettatori circa, gara disputata sulla distanza di 3 tempi, il primo da 45 i restanti due da 30; angoli 84; giornata soleggiata; terreno sintetico in ottime condizioni.

centered image

