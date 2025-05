Serie D/H: Fasano-Nardó, trasferta vietata per i tifosi neretini

I tifosi del Nardó non potranno raggiungere il “Vito Curlo” per il match di domenica a Fasano. Il Prefetto di Brindisi ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi per i tifosi neretini, considerando la rivalità che persiste tra le due tifoserie. Gara in programma alle 15.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author