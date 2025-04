Serie D/H, corsa al quinto posto: una poltrona per tre?

Virtus Francavilla 42 punti con Fasano e Matera ad inseguire una lunghezza sotto. Questo dice la classifica a 5 giornate dal termine del campionato, dove è viva più che mai la corsa per il quinto posto, l’ultimo disponibile per disputare i play off.

Chi tra le tre squadre ha il cammino migliore in questo rush finale? Difficile fare previsioni in questa fase cruciale della stagione. L’unico contro diretto è Matera-Virtus Francavilla, in programma alla 31esima giornata. Gli imperiali, che attualmente guidano il trenino, se la vedranno anche contro la vice-capolista Nocerina in casa e il Nardò in trasferta, alla penultima. Nel panino, le sfide casalinghe contro Angri alla 30esima e Ugento all’ultima giornata.

Il Matera, invece, oltre lo scontro diretto contro la formazione di Coletti, in programma tra due turni, se la vedrà contro Costa d’Amalfi e Ugento nelle uniche due trasferte, per poi affrontare Angri e Nocerina in casa. Da capire, soprattutto quale sarà l’effetto del neo-tecnico Di Gaetano sui lucani in questo finale.

Il Fasano, rientrato in corsa dopo il deludente trend di lucani e imperiali nel girone di ritorno, vuole giocarsi le proprie carte, consapevole di non avere nulla da perdere. La squadra di Pistoia non ha scontri diretti ma tra le sfide più impegnative, ecco la Nocerina nel prossimo turno e il Nardò all’ultima. In mezzo, le trasferte di Angri e Francavilla in Sinni, oltre al match interno contro l’Ugento.

Al momento è facile immaginare una corsa a tre, anche se non può considerarsi totalmente fuori dai giochi il Nardò, lontano 4 lunghezze dal quinto posto. Il Girone H, in questa stagione non ha certo risparmiato colpi di scena. Da non meravigliarsi, dunque, se negli ultimi 450 minuti di campionato gli equilibri cambieranno nuovamente.

