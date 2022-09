Serie D/H: Centrocampista esperto per il Brindisi, Feola al Barletta

Il Brindisi è vicinissimo a un centrocampista esperto. Il club biancazzurro avrebbe raggiunto l’accordo con Nicola Malaccari (nella foto) classe 1992, svincolato ma con 300 presenze tra i professionisti. Nato a Jesi (Ancona), ha maturato la prima esperienza in Serie D con la maglia del Tolentino, poi solo Serie C: Rimini, Avellino, Savoia, Paganese, Lupa Roma, Maceratese e, sopratutto Gubbio. In Umbria ha consumato buona parte della sua carriera: ben sette anni, anche se intervallati. Prima due, poi cinque.

FEOLA AL BARLETTA – Il Barletta ha ufficializzato l’ingaggio di Andrea Feola, centrocampista classe 1992. In Serie D ha indossato le maglie di Bari, Casarano e Casertana. Il calciatore sardo è già a disposizione di Farina.