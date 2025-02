Serie D/H: Casarano-Nocerina vietata ai tifosi ospiti

Natalino Manno, prefetto di Lecce, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno per la partita tra Casarano e Nocerina, in programma il 2 marzo 2025 allo stadio “G. Capozza” di Casarano, valida per il Girone H di Serie D.

La decisione è stata presa su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che il 19 febbraio ha segnalato il rischio di possibili scontri tra le due tifoserie, storicamente rivali. Il provvedimento mira a garantire l’ordine pubblico ed evitare episodi di violenza già verificatisi in passato tra le due squadre.

