Serie D/H, Brindisi-Virtus Francavilla: cambia l’orario del match

La sfida tra Brindisi e Virtus Francavilla, in programma allo stadio Fanuzzi domenica 2 marzo e valida per la 26a Giornata del Girone H della Serie D, subisce una variazione d’orario. Il fischio d’inizio è stato fissato per le 15:30 anziché per le 14.30.

