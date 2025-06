Serie D, Barletta scatenato: dopo Guadalupi, piacciono Opoola e Donida

Il Barletta di Massimo Pizzulli vuole recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie D. Nonostante la matricola da neopromossa, la compagine biancorossa vuole allestire un organico di primissimo livello per competere con le big del girone.

Nelle ultime ore il club pugliese ha annunciato l’ingaggio di Guadalupi dalla Sambenedettese, ma avrebbe anche avanzato un’offerta per Malik Opoola, esterno offensivo di proprietà della Carrarese, nella scorsa stagione al Casarano: coi salentini ha conquistato il salto in Serie C. Ed è proprio nella terza serie che i toscani vorrebbero, eventualmente, cedere il giocatore: un ostacolo non indifferente da superare. Ma non solo: si registra anche l’interesse per Nicolò Donida, difensore ex Fidelis Andria, nell’ultimo campionato alla Pistoiese

