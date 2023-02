Serie D/H: Arrivano stangate dal giudice sportivo

La decisioni del giudice sportivo dopo le gare della 22a Giornata del Girone H della Serie D. Mano pesante per Di Piazza (Barletta) e Lobjanidze (Molfetta) squalificati entrambi per 5 giornate. Stangata anche per Figliolia (Bitonto) fermato per 3 turni. Stop di una giornata a Vicedomini (Barletta), D’Anna (Brindisi), Lacassia e Bertolo (Team Altamura).

