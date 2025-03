Serie D/H: Angri, ufficiale l’arrivo del ds Visone

È Vincenzo Visone il nuovo direttore sportivo dell’Angri. Questa mattina, il dirigente è stato ufficializzato dal club grigiorosso in vista del finale di stagione che vede i campani in corsa per evitare la retrocessione in Eccellenza.

Angri, è Visone il nuovo ds dei grigiorossi

“Vincenzo Visone è il nuovo direttore sportivo dell’U.S. Angri 1927 ed arriva per completare l’organigramma societario; una figura fondamentale per la funzionalità gestionale del gruppo squadra e per l’interazione con lo staff tecnico. Visone ha svolto ruoli dirigenziali, nel recente passato, con Alessandria, Campobasso, Brindisi e Afragolese ed è stato voluto fortemente dal presidente Raffaele Niutta. Il nuovo direttore sportivo ha già incontrato calciatori e tecnici per presentarsi e per definire le linee guida che caratterizzeranno questa ultima parte della stagione sportiva, confermando il massimo impegno affinché la squadra possa ottenere la permanenza in categoria”, si legge sulla nota diramata dal club grigiorosso.

