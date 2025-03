Serie D/H, Angri-Martina 0-0: la sintesi del match

Finisce senza reti la sfida tra Angri e Martina, valida per la 29a giornata del Girone H di Serie D. Al “Novi”, le due squadre si dividono la posta in palio al termine di un match combattuto, ma avaro di grandi emozioni. Le occasioni non sono mancate da entrambe le parti, ma a prevalere sono stati imprecisione e buone risposte dei portieri.

Per i grigiorossi si tratta del primo punto dell’era Vincenzo Criscuolo, al debutto sulla panchina campana. Il Martina, ben organizzato e solido in fase difensiva, ha retto l’urto nel primo tempo e ha rischiato meno nella ripresa, portando a casa un risultato che muove la classifica.

Angri-Martina 0-0

Angri (4-3-3): Pizzella; Kljaic, Cassese, Ciriello, Casalongue; Ruggiero (74’ Maresca), Donnarumma, Lombardo; Giannini (85’ Dramè), Kunic (94’ Gaeta), Petricciuolo (66’ Pettenon). Panchina: Viscovo, Monaco, Severino, Piccolo, Apuzzo. All. Vincenzo Criscuolo.

Martina (4-2-3-1): Figliola; Tuccitto (60’ Ievolella), De Angelis, Llanos, Carucci; Piarulli (80’ Cafagna), Zenelaj; Resouf (60’ Mancini), Mastrovito (80’ Basile), Silvestro (22’ Russo); La Monica. Panchina: Martinkus, Lupo, Perrini, Dieng. All. Massimo Pizzulli.

Arbitro: Andrea Giordani di Aprilia. Assistenti: Riccardo Zebini (Rovigo), Matteo Pernarella (Ciampino)

Ammoniti: Casalongue, Ruggiero, Cassese, Maresca (A); De Angelis, Mancini, Piarulli (M).

Note: angoli 4-8.Recuperi: 3’/5’.

