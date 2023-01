Serie D/H: Afragolese esonera Agovino, torna Bitetto

È già terminata l’avventura di Massimo Agovino sulla panchina dell’Afragolese. Subito dopo la sconfitta casalinga con il Bitonto, il club campano ha deciso di esonerarlo per affidare nuovamente la squadra a Dino Bitetto. IL COMUNICATO : “L’Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi d’informazione ed ai propri tifosi, di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Massimo Agovino. La società ringrazia il mister per il lavoro svolto augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.

