Serie D/H, 24a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE D / GIRONE H – 24a GIORNATA

Domenica 16/02/2024

Ore 14.30: Casarano-Matera 5-0

1’ Cajazzo (C), 22’ Ferrara (C), 47’ Malcore (C), 57’ Loiodice (C), 82’ Cajazzo (C)

Ore 14.30: Costa d’Amalfi-Brindisi 2-2

13’ Citro (B), 55’ Hernaiz (B), 63’ Mbakogu (CdA), 87’ rigore Cappiello (CdA)

Ore 14.30: Gravina-Nocerina 1-1

84’ Vono (N), 90’ Stauciuc (G)

Ore 14.30: Ischia-Ugento 3-0

14’ Piszczek (I), 39’ Talamo (I), 46’ Piszczek (I)

Ore 14.30: Palmese-Virtus Francavilla 1-0

24’ rigore Santarpia (P)

Ore 15.00: Fidelis Andria-Nardò 1-0

68’ Fantacci (FA)

Ore 15.00: Manfredonia-Francavilla 0-1

82’ Gentile (F)

Ore 15.30: Acerrana-Angri 1-3

38’ Casalongue (AN), 45’ Kunic (AN), 57’ Samb (AC), 75’ Kunic (AN)

Ore 16.00: Martina-Fasano 0-0

CLASSIFICA

🟢 Casarano 53

🔵 Nocerina 49

🔵 Fidelis Andria 49

🔵 Martina 47

🔵 Matera 36

⚪️ Nardó 36

⚪️ Virtus Francavilla 35

⚪️ Palmese 32

⚪️ Fasano 31

⚪️ Ischia 31

⚪️ Acerrana 30

⚪️ Gravina 30

🟠 Francavilla 25

🟠 Ugento 23

🟠 Manfredonia 19

🟠 Angri 18

🔴 Costa Amalfi 15

🔴 Brindisi 11 (-14)

Legenda

🟢 promossa in Serie C

🔵 playoff

🟠 playout

🔴 retrocesse in Eccellenza

⚫️ in neretto partita finita

🟥 calciatori espulsi

