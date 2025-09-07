7 Settembre 2025

Antenna Sud

News

foto: antennasud.com

🔴 Serie D/H, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

Dante Sebastio 7 Settembre 2025
centered image

SERIE D / GIRONE H – 1a GIORNATA

Domenica 7 settembre 2025

Francavilla-Manfredonia (15:00) 2-1

Nola-Gravina (15:00) 3-1

Sarnese-Pompei (15:00) 0-0

Nardò-Paganese (15:30) 0-2

Real Acerrana-Martina (15:30) 0-0

Heraclea-Real Normanna (16:00)

Fasano-Afragolese (16:30)

Fidelis Andria-Ferrandina (17:00)

Virtus Francavilla-Barletta (17:00)

CLASSIFICA

 

PROSSIMO TURNO – 2a GIORNATA

Domenica 14 settembre 2025

Afragolese-Sarnese (15:00)

BarlettaxFidelis Andria (15:00)

Pompei-Francavilla (15:00)

Gravina-Fasano (15:00)

Ferrandina-Real Acerrana (15:00)

Manfredonia-Virtus Francavilla (15:00)

Martina-Nardò (15:00)

Paganese-Heraclea (15:00)

Real Normanna-Nola (15:00)

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

🔴 Eccellenza Puglia, 3a Giornata: risultati e classifica

7 Settembre 2025 Dante Sebastio

Lunedì 8 settembre alle 15, su Antenna Sud torna ‘LuNeDì Puglia’ – Tutto su Serie D e Eccellenza

7 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

FBC Gravina, ingaggiato lo spagnolo Sergio Llamas per la mediana

7 Settembre 2025 Massimo Todaro

Serie D, Laterza: “I miei ragazzi sono pronti”

7 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro

Eccellenza, UC Bisceglie a caccia del bis allo Specchia di Galatina

7 Settembre 2025 Redazione

Casertana-Potenza 3-2, le pagelle: Anatriello ancora “non pervenuto”

7 Settembre 2025 Francesco Cutro

potrebbe interessarti anche

Martina Franca: “La Ghironda” riempie Martina Franca

7 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro

Regionali in Puglia, partiti in fermento: il Salento epicentro delle strategie

7 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

🔴 Eccellenza Puglia, 3a Giornata: risultati e classifica

7 Settembre 2025 Dante Sebastio

Taranto, in attesa delle mosse di Jindal e Bedrock per ex Ilva

7 Settembre 2025 Leo Spalluto