🔴 Serie D/H, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE D / GIRONE H – 1a GIORNATA
Domenica 7 settembre 2025
Francavilla-Manfredonia (15:00) 2-1
Nola-Gravina (15:00) 3-1
Sarnese-Pompei (15:00) 0-0
Nardò-Paganese (15:30) 0-2
Real Acerrana-Martina (15:30) 0-0
Heraclea-Real Normanna (16:00)
Fasano-Afragolese (16:30)
Fidelis Andria-Ferrandina (17:00)
Virtus Francavilla-Barletta (17:00)
CLASSIFICA
PROSSIMO TURNO – 2a GIORNATA
Domenica 14 settembre 2025
Afragolese-Sarnese (15:00)
BarlettaxFidelis Andria (15:00)
Pompei-Francavilla (15:00)
Gravina-Fasano (15:00)
Ferrandina-Real Acerrana (15:00)
Manfredonia-Virtus Francavilla (15:00)
Martina-Nardò (15:00)
Paganese-Heraclea (15:00)
Real Normanna-Nola (15:00)
