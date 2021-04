Cambio in panchina e sulla scrivania in casa Gravina. La società gialloblù ha annunciato in mattinata le dimissioni dell’allenatore Gaburro e del direttore sportivo Maule. Al loro posto dovrebbe arrivare il tecnico ex Casarano e Altamura Pasquale De Candia con Fabio Moscelli nel ruolo di direttore sportivo. A breve l’ufficialità.