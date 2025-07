Serie D, Gravina: idea Ciro Danucci per la panchina

Superato il momento delicato, il Gravina è alla ricerca di un nuovo allenatore. Il nome più caldo per la panchina dei murgiani è quello di Ciro Danucci, già vincitore del girone H di Serie D con il Brindisi nella stagione 2022-2023 e reduce dalla stagione poco fortunata alla Fidelis Andria. Sondaggi esplorativi anche per l’ex Acireale Mauro Chianese, ma al momento l’ex Nardò e Fasano resta in pole. Le parti si aggiorneranno nelle prossime ore.

