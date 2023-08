Serie D: Gironi e calendari, c’è una data

In un precampionato caratterizzato da sorprese, esclusioni, fallimenti, ripescaggi e spostamenti, sembra che finalmente stia per giungere la prima certezza. Una potenziale data per la compilazione dei vari gironi potrebbe essere il 30 agosto. La Lega Nazionale Dilettanti sembra intenzionata ad attendere la pronuncia del Consiglio di Stato riguardo alla questione legata alla Reggina, al fine di avere una panoramica completa della situazione.

Con l’avvio del campionato già rimandato al 10 settembre, si sta avvicinando sempre di più l’inizio della prossima avvincente stagione di Serie D. I sorteggi per la Coppa Italia sono già stati ufficialmente annunciati, e ora, a poche settimane dal calcio d’inizio, manca solamente la definizione dei gironi. L’ipotesi più plausibile al momento è il 30 agosto, quando ci si aspetta che il Consiglio di Stato emetta il suo verdetto riguardo alla situazione della Reggina. Successivamente, si procederà con la completamento dell’organizzazione dei gironi e dei relativi calendari per la Serie D.

Una volta che l’estate segnata dai procedimenti burocratici sarà finalmente alle spalle, sarà nuovamente il campo a parlare. La compilazione dei gironi è sempre un momento molto atteso nella Serie D, in cui le speculazioni e le speranze dei mesi estivi si scontrano con la realtà. Le squadre iniziano a pianificare trasferte, a valutare la difficoltà dei campionati e a delineare le favorite e le sfavorite.

Il Girone H si prospetta anche quest’anno come uno dei più competitivi, con numerose squadre pronte a lottare per la promozione in Serie C.

