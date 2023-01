Serie D: Girone H, la 20a Giornata in diretta

SERIE D/H – RISULTATI 20a GIORNATA

DOMENICA 22/01/2023

ORE 14.30

AFRAGOLESE-FRANCAVILLA 3-2

12’ Martiniello (A), 17’ Rajkovic (F), 42’ Martiniello (G), 50’ Esposito (G), 62’ Melillo (A)

BARLETTA-CAVESE 1-1

10’ Di Piazza (B), 54’ Cuomo (C)

CASARANO-LAVELLO 3-0

44’ Saraniti (C), 49’ Guastamacchia (C), 90’+4’ Strambelli (C)

FASANO-NARDÒ 0-0

MATERA 🟥-GLADIATOR 5-0

27’ Piccioni (M), 40’ Piccioni (M), 45’ Piccioni (M), 47’ Manu (M), 53’ Manu (M)

NOCERINA-MARTINA 0-1

74’ rigore Diaz (M)

PUTEOLANA-MOLFETTA 4-1

33’ Vivacqua (M), 45’+1’ Guarracino (P), 78’ Guarracino (P), 80’ Trezza (P), 87’ Grieco (P)

ORE 15.00

BRINDISI-GRAVINA 2-1

8’ Gorzelewski (B), 40’ Isaac (G), 44’ Stauciuc (B)

TEAM ALTAMURA-BITONTO 1-2

10’ Croce (TA), 35’ Maffei (B), 40’ Figliolia (B)

