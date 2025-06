Serie D, Girone H: il punto sulle panchine delle società pugliesi

Conferme e novità, punti interrogativi e certezze: è iniziato già da diverso tempo, nel Girone H di Serie D, il valzer delle panchine per le società pugliesi. In attesa di un Canosa che potrebbe staccare il pass per la quarta serie nazionale battendo il Gela nella doppia finale dei playoff nazionali di Eccellenza, sono otto i club provenienti dalla Puglia che, almeno sulla carta, hanno conquistato sul campo il diritto di partecipare al prossimo campionato dilettantistico.

Doveroso parlare di carta, però, viste e considerate le situazioni che vedono protagonisti il Gravina e il Manfredonia, entrambe realtà alle prese con guai di natura societaria: la società murgiana ha intrapreso da qualche giorno alcuni dialoghi con l’amministrazione comunale, tesi a risolvere le problematiche che avevano portato l’attuale proprietà ad annunciare il suo disimpegno; chiaramente in questo momento la questione allenatore non è una priorità, così come non lo è per i sipontini: nelle scorse ore il patron uscente Gianni Rotice ha chiarito che al momento gli è pervenuta soltanto un’informale richiesta di informazione per un’eventuale offerta da parte di un imprenditore locale. Il destino di mister Cinque dipende da quello del presidente, se quest’ultimo non rimarrà non lo farà neanche lui.

Chi è già sicuro dell’allenatore che siederà in panchina nella prossima stagione sono Fasano, Virtus Francavilla e Nardò: i biancoazzurri della Selva ripartiranno da Luigi Agnelli, mentre gli imperiali e i salentini hanno già confermato Tommaso Coletti e Fabio De Sanzo. Il neopromosso Barletta è sempre più orientato verso Massimo Pizzulli che ha ormai superato la concorrenza di Nicola Ragno. Di conseguenza, il Martina dovrà individuare il successore di Pizzulli e in questo senso le consultazioni cominceranno nei prossimi giorni; l’intenzione è comunque quella di andare su un profilo giovane. Tutto fermo, infine, in casa Fidelis Andria: confermato il ds Gianni Califano, resta da valutare una conferma in panchina per Giuseppe Scaringella che nel caso accetterebbe senza alcun tipo di remora.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author