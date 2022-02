Serie D, girone H | Fasano-Bitonto 2-2

Spettacolo e gol al ‘Curlo’ finisce 2-2 tra Fasano e Bitonto. Prima il vantaggio dei padroni di casa con Camara, poi il ribaltone dei neroverdi e la zampata finale di Corvino.

Il Fasano si schiera con il solito 4-2-3-1, Sosa unico riferimento offensivo. Risponde De Luca con la coppia Santoro-Lattanzio. Nei primi minuti sono gli ospiti a provarci: prima con Palumbo che strozza la conclusione e poi con D’Anna che non inquadra lo specchio. Il Fasano risponde con due tiri di capitan Bernardini, entrambi però lontani dallo specchio difeso oggi da Figliola. La partita è intensa però: dopo il quarto d’ora è Addae a provarci dalla distanza, smanaccia Cena. L’antipasto del gol per il Fasano è al minuto 28, bravissimo l’estremo neroverde a respingere una conclusione di Corvino. Non può nulla alla mezza’ora quando Camara, sugli sviluppi di un corner, da pochi passi mette a segno il tap-in che vale l’1-0. Reaione immediata del Bitonto con D’Anna, che incrocia e trova un attento Ceka. Il pareggio è nell’aria e arriva al tramonto della prima frazione: Lattanzio è il più lesto di tutti in area a rifinire in rete l’1-1, su suggerimento di D’Anna. Poi succede di tutto al ‘Curlo’, nell’esultanza c’è un parapiglia tra Petta e Corvino ma l’arbitro manda fuori Lattanzio. Bitonto in dieci. Nel recupero c’è spazio per un’altra occasione, di marca neroverde: Piarulli ci prova da fuori, è miracolo Ceka. 1-1 all’intervallo.

Nel secondo tempo è il Bitonto che al quarto d’ora esatto trova il vantaggio, nonostante l’inferiorità: Santoro è glaciale davanti a Ceka, lo salta e sigla l’1-2. Dieci minuti si divora il 3-1 l’ex Gravina: scippa il pallone a Camara e poi davanti al portiere fasanese, calcia al lato. E sul capovolgimento di fronte, ecco che il Fasano agguanta il pari: Corvino con una zampata in area, batte Figliola per il definitivo 2-2.

Termina così al ‘Curlo’, un punto che lascia tutti con l’amaro in bocca e che non cambia la classifica lì in vetta.