8 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Il pallone della Serie D, foto: antennasud.com

Serie D, Girone H: ecco il calendario della stagione 2025/26

Lorenzo Ruggieri 8 Agosto 2025
centered image

Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie D. Nella giornata di oggi, la Lega Nazionale Dilettanti ha reso noti i calendari dei 9 gironi. Questo il calendario del Girone H:

1.GIORNATA (07/09/2515:00)

Fasano -:- Afragolese

Fidelis Andria -:- Ferrandina

Nola -:- Gravina

Francavilla -:- Manfredonia

Heraclea -:- Real Normanna

Nardò -:- Paganese

Sarnese -:- Pompei

Acerrana -:- Martina

V. Francavilla -:- Barletta

2.GIORNATA (14/09/2025 15:00)

Afragolese -:- Sarnese

Barletta -:- Fidelis Andria

Pompei -:- Francavilla

Ferrandina -:- Acerrana

Gravina -:- Fasano

Manfredonia -:- V. Francavilla

Martina -:- Nardò

Paganese -:- Heraclea

Real Normanna -:- Nola

3.GIORNATA (21/09/2515:00)

Pompei -:- Manfredonia

Fidelis Andria -:- Paganese

Nola -:- Afragolese

Francavilla -:- Ferrandina

Heraclea -:- Fasano

Nardò -:- Gravina

Sarnese -:- Barletta

Acerrana -:- Real Normanna

V. Francavilla -:- Martina

4.GIORNATA (24/09/2515:00)

Afragolese -:- Pompei

Barletta -:- Francavilla

Fasano -:- Nola

Ferrandina -:- V. Francavilla

Gravina -:- Heraclea

Manfredonia -:- Sarnese

Martina -:- Fidelis Andria

Paganese -:- Acerrana

Real Normanna -:- Nardò

5.GIORNATA (28/09/2515:00)

Pompei -:- Ferrandina

Fidelis Andria -:- Gravina

Francavilla -:- Paganese

Heraclea -:- Afragolese

Manfredonia -:- Barletta

Nardò -:- Nola

Sarnese -:- Martina

Acerrana -:- Fasano

V. Francavilla -:- Real Normanna

6.GIORNATA (05/10/25 15:00)

Afragolese -:- Manfredonia

Barletta -:- Pompei

Fasano -:- Nardò

Ferrandina -:- Sarnese

Nola -:- Heraclea

Gravina -:- Acerrana

Martina -:- Francavilla

Paganese -:- V. Francavilla

Real Normanna -:- Fidelis Andria

7.GIORNATA (12/10/25 15:00)

Barletta -:- Ferrandina

Pompei -:- Paganese

Fidelis Andria -:- Nola

Francavilla -:- Gravina

Manfredonia -:- Martina

Nardò -:- Afragolese

Sarnese -:- Real Normanna

Acerrana -:- Heraclea

V. Francavilla -:- Fasano

8.GIORNATA (19/10/25 15:00)

Afragolese -:- Barletta

Fasano -:- Fidelis Andria

Ferrandina -:- Manfredonia

Nola -:- Acerrana

Gravina -:- V. Francavilla

Heraclea -:- Nardò

Martina -:- Pompei

Paganese -:- Sarnese

Real Normanna -:- Francavilla

9.GIORNATA (26/10/25 14:30)

Barletta -:- Paganese

Pompei -:- Gravina

Ferrandina -:- Martina

Fidelis Andria -:- Nardò

Francavilla -:- Nola

Manfredonia -:- Real Normanna

Sarnese -:- Fasano

Acerrana -:- Afragolese

V. Francavilla -:- Heraclea

10.GIORNATA (02/11/2514:30)

Afragolese -:- Ferrandina

Fasano -:- Francavilla

Nola -:- V. Francavilla

Gravina -:- Sarnese

Heraclea -:- Fidelis Andria

Martina -:- Barletta

Nardò -:- Acerrana

Paganese -:- Manfredonia

Real Normanna -:- Pompei

11.GIORNATA (09/11/2514:30)

Barletta -:- Gravina

Pompei -:- Nola

Ferrandina -:- Real Normanna

Fidelis Andria -:- Afragolese

Francavilla -:- Nardò

Manfredonia -:- Fasano

Martina -:- Paganese

Sarnese -:- Heraclea

V. Francavilla -:- Acerrana

12.GIORNATA (16/11/2514:30)

Afragolese -:- Martina

Fasano -:- Pompei

Nola -:- Sarnese

Gravina -:- Manfredonia

Heraclea -:- Francavilla

Nardò -:- V. Francavilla

Paganese -:- Ferrandina

Real Normanna -:- Barletta

Acerrana -:- Fidelis Andria

13.GIORNATA (23/11/2514:30)

Barletta -:- Nola

Pompei -:- Nardò

Ferrandina -:- Fasano

Francavilla -:- Fidelis Andria

Manfredonia -:- Heraclea

Martina -:- Gravina

Paganese -:- Real Normanna

Sarnese -:- Acerrana

V. Francavilla -:- Afragolese

14.GIORNATA (30/11/2514:30)

Afragolese -:- Paganese

Fasano -:- Barletta

Fidelis Andria -:- V. Francavilla

Nola -:- Manfredonia

Gravina -:- Ferrandina

Heraclea -:- Pompei

Nardò -:- Sarnese

Real Normanna -:- Martina

Acerrana -:- Francavilla

15.GIORNATA (07/12/2514:30)

Barletta -:- Heraclea

Pompei -:- Acerrana

Ferrandina -:- Nola

Francavilla -:- V. Francavilla

Manfredonia -:- Nardò

Martina -:- Fasano

Paganese -:- Gravina

Real Normanna -:- Afragolese

Sarnese -:- Fidelis Andria

16.GIORNATA (14/12/2514:30)

Fasano -:- Real Normanna

Fidelis Andria -:- Manfredonia

Nola -:- Paganese

Francavilla -:- Sarnese

Gravina -:- Afragolese

Heraclea -:- Martina

Nardò -:- Ferrandina

Acerrana -:- Barletta

V. Francavilla -:- Pompei

17.GIORNATA (21/12/2514:30)

Afragolese -:- Francavilla

Barletta -:- Nardò

Pompei -:- Fidelis Andria

Ferrandina -:- Heraclea

Manfredonia -:- Acerrana

Martina -:- Nola

Paganese -:- Fasano

Real Normanna -:- Gravina

Sarnese -:- V. Francavilla

18.GIORNATA (04/01/2614:30)

Afragolese -:- Fasano

Barletta -:- V. Francavilla

Pompei -:- Sarnese

Ferrandina -:- Fidelis Andria

Gravina -:- Nola

Manfredonia -:- Francavilla

Martina -:- Acerrana

Paganese -:- Nardò

Real Normanna -:- Heraclea

19.GIORNATA (11/01/2614:30)

Fasano -:- Gravina

Fidelis Andria -:- Barletta

Nola -:- Real Normanna

Francavilla -:- Pompei

Heraclea -:- Paganese

Nardò -:- Martina

Sarnese -:- Afragolese

Acerrana -:- Ferrandina

V. Francavilla -:- Manfredonia

20.GIORNATA (18/01/2614:30)

Afragolese -:- Nola

Barletta -:- Sarnese

Fasano -:- Heraclea

Ferrandina -:- Francavilla

Gravina -:- Nardò

Manfredonia -:- Pompei

Martina -:- V. Francavilla

Paganese -:- Fidelis Andria

Real Normanna -:- Acerrana

21.GIORNATA (25/01/26 14:30) Pompei -:- Afragolese

Fidelis Andria -:- Martina

Nola -:- Fasano

Francavilla -:- Barletta

Heraclea -:- Gravina

Nardò -:- Real Normanna

Sarnese -:- Manfredonia

Acerrana -:- Paganese

V. Francavilla -:- Ferrandina

22.GIORNATA (01/02/26 14:30)

Afragolese -:- Heraclea

Barletta -:- Manfredonia

Fasano -:- Acerrana

Ferrandina -:- Pompei

Nola -:- Nardò

Gravina -:- Fidelis Andria

Martina -:- Sarnese

Paganese -:- Francavilla

Real Normanna -:- V. Francavilla

23.GIORNATA (08/02/26 14:30)

Pompei -:- Barletta

Fidelis Andria -:- Real Normanna

Francavilla -:- Martina

Heraclea -:- Nola

Manfredonia -:- Afragolese

Nardò -:- Fasano

Sarnese -:- Ferrandina

Acerrana -:- Gravina

V. Francavilla -:- Paganese

24.GIORNATA (15/02/26 14:30)

Afragolese -:- Nardò

Fasano -:- V. Francavilla

Ferrandina -:- Barletta

Nola -:- Fidelis Andria

Gravina -:- Francavilla

Heraclea -:- Acerrana

Martina -:- Manfredonia

Paganese -:- Pompei

Real Normanna -:- Sarnese

25.GIORNATA (22/02/26 14:30)

Barletta -:- Afragolese

Pompei -:- Martina

Fidelis Andria -:- Fasano

Francavilla -:- Real Normanna

Manfredonia -:- Ferrandina

Nardò -:- Heraclea

Sarnese -:- Paganese

Acerrana -:- Nola

V. Francavilla -:- Gravina

26.GIORNATA (01/03/26 14:30)

Afragolese -:- Acerrana

Fasano -:- Sarnese

Nola -:- Francavilla

Gravina -:- Pompei

Heraclea -:- V. Francavilla

Martina -:- Ferrandina

Nardò -:- Fidelis Andria

Paganese -:- Barletta

Real Normanna -:- Manfredonia

27.GIORNATA (08/03/26 14:30)

Barletta -:- Martina

Pompei -:- Real Normanna

Ferrandina -:- Afragolese

Fidelis Andria -:- Heraclea

Francavilla -:- Fasano

Manfredonia -:- Paganese

Sarnese -:- Gravina

Acerrana -:- Nardò

V. Francavilla -:- Nola

28.GIORNATA (22/03/26 14:30)

Afragolese -:- Fidelis Andria

Fasano -:- Manfredonia

Nola -:- Pompei

Gravina -:- Barletta

Heraclea -:- Sarnese

Nardò -:- Francavilla

Paganese -:- Martina

Real Normanna -:- Ferrandina

Acerrana -:- V. Francavilla

29.GIORNATA (29/03/26 15:00)

Barletta -:- Real Normanna

Pompei -:- Fasano

Ferrandina -:- Paganese

Fidelis Andria -:- Acerrana

Francavilla -:- Heraclea

Manfredonia -:- Gravina

Martina -:- Afragolese

Sarnese -:- Nola

V. Francavilla -:- Nardò

30.GIORNATA (02/04/26 15:00)

Afragolese -:- V. Francavilla

Fasano -:- Ferrandina

Fidelis Andria -:- Francavilla

Nola -:- Barletta

Gravina -:- Martina

Heraclea -:- Manfredonia

Nardò -:- Pompei

Real Normanna -:- Paganese

Acerrana -:- Sarnese

31.GIORNATA (12/04/26 15:00)

Barletta -:- Fasano

Pompei -:- Heraclea

Ferrandina -:- Gravina

Francavilla -:- Acerrana

Manfredonia -:- Nola

Martina -:- Real Normanna

Paganese -:- Afragolese

Sarnese -:- Nardò

V. Francavilla -:- Fidelis Andria

32.GIORNATA (19/04/26 15:00)

Afragolese -:- Real Normanna

Fasano -:- Martina

Fidelis Andria -:- Sarnese

Nola -:- Ferrandina

Gravina -:- Paganese

Heraclea -:- Barletta

Nardò -:- Manfredonia

Acerrana -:- Pompei

V. Francavilla -:- Francavilla

33.GIORNATA (26/04/26 15:00)

Afragolese -:- Gravina

Barletta -:- Acerrana

Pompei -:- V. Francavilla

Ferrandina -:- Nardò

Manfredonia -:- Fidelis Andria

Martina -:- Heraclea

Paganese -:- Nola

Real Normanna -:- Fasano

Sarnese -:- Francavilla

34.GIORNATA (03/05/26 15:00)

Fasano -:- Paganese

Fidelis Andria -:- Pompei

Nola -:- Martina

Francavilla -:- Afragolese

Gravina -:- Real Normanna

Heraclea -:- Ferrandina

Nardò -:- Barletta

Acerrana -:- Manfredonia

V. Francavilla -:- Sarnese

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Cerignola, tutto fatto per Zak Ruggiero: si attende l’annuncio

8 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Casarano, ufficiale l’arrivo del difensore Daniele Celiento

8 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

Barletta, 6-0 al Moliterno aspettando Palermo

8 Agosto 2025 Antonio Gargano

Eccellenza Lucana 2025/26: ufficiale il girone, al via la Coppa Italia il 31 agosto

8 Agosto 2025 Michael Logrippo

Taranto calcio, il sindaco invita Ladisa e Warren a unire le forze

8 Agosto 2025 Dante Sebastio

Celiento risolve col Trapani: il Casarano è pronto a chiudere

8 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

potrebbe interessarti anche

L’Italia si conferma tra i leader del turismo nel Mediterraneo

8 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, Fratelli d’Italia punta alla sicurezza

8 Agosto 2025 Laura Milano

Carovigno, 41enne denunciato per aggressione alla ex compagna

8 Agosto 2025 Dante Sebastio

Serie D, Girone H: ecco il calendario della stagione 2025/26

8 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri