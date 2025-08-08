Serie D, Girone H: ecco il calendario della stagione 2025/26

Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie D. Nella giornata di oggi, la Lega Nazionale Dilettanti ha reso noti i calendari dei 9 gironi. Questo il calendario del Girone H:
1.GIORNATA (07/09/2515:00)
Fasano -:- Afragolese
Fidelis Andria -:- Ferrandina
Nola -:- Gravina
Francavilla -:- Manfredonia
Heraclea -:- Real Normanna
Nardò -:- Paganese
Sarnese -:- Pompei
Acerrana -:- Martina
V. Francavilla -:- Barletta
2.GIORNATA (14/09/2025 15:00)
Afragolese -:- Sarnese
Barletta -:- Fidelis Andria
Pompei -:- Francavilla
Ferrandina -:- Acerrana
Gravina -:- Fasano
Manfredonia -:- V. Francavilla
Martina -:- Nardò
Paganese -:- Heraclea
Real Normanna -:- Nola
3.GIORNATA (21/09/2515:00)
Pompei -:- Manfredonia
Fidelis Andria -:- Paganese
Nola -:- Afragolese
Francavilla -:- Ferrandina
Heraclea -:- Fasano
Nardò -:- Gravina
Sarnese -:- Barletta
Acerrana -:- Real Normanna
V. Francavilla -:- Martina
4.GIORNATA (24/09/2515:00)
Afragolese -:- Pompei
Barletta -:- Francavilla
Fasano -:- Nola
Ferrandina -:- V. Francavilla
Gravina -:- Heraclea
Manfredonia -:- Sarnese
Martina -:- Fidelis Andria
Paganese -:- Acerrana
Real Normanna -:- Nardò
5.GIORNATA (28/09/2515:00)
Pompei -:- Ferrandina
Fidelis Andria -:- Gravina
Francavilla -:- Paganese
Heraclea -:- Afragolese
Manfredonia -:- Barletta
Nardò -:- Nola
Sarnese -:- Martina
Acerrana -:- Fasano
V. Francavilla -:- Real Normanna
6.GIORNATA (05/10/25 15:00)
Afragolese -:- Manfredonia
Barletta -:- Pompei
Fasano -:- Nardò
Ferrandina -:- Sarnese
Nola -:- Heraclea
Gravina -:- Acerrana
Martina -:- Francavilla
Paganese -:- V. Francavilla
Real Normanna -:- Fidelis Andria
7.GIORNATA (12/10/25 15:00)
Barletta -:- Ferrandina
Pompei -:- Paganese
Fidelis Andria -:- Nola
Francavilla -:- Gravina
Manfredonia -:- Martina
Nardò -:- Afragolese
Sarnese -:- Real Normanna
Acerrana -:- Heraclea
V. Francavilla -:- Fasano
8.GIORNATA (19/10/25 15:00)
Afragolese -:- Barletta
Fasano -:- Fidelis Andria
Ferrandina -:- Manfredonia
Nola -:- Acerrana
Gravina -:- V. Francavilla
Heraclea -:- Nardò
Martina -:- Pompei
Paganese -:- Sarnese
Real Normanna -:- Francavilla
9.GIORNATA (26/10/25 14:30)
Barletta -:- Paganese
Pompei -:- Gravina
Ferrandina -:- Martina
Fidelis Andria -:- Nardò
Francavilla -:- Nola
Manfredonia -:- Real Normanna
Sarnese -:- Fasano
Acerrana -:- Afragolese
V. Francavilla -:- Heraclea
10.GIORNATA (02/11/2514:30)
Afragolese -:- Ferrandina
Fasano -:- Francavilla
Nola -:- V. Francavilla
Gravina -:- Sarnese
Heraclea -:- Fidelis Andria
Martina -:- Barletta
Nardò -:- Acerrana
Paganese -:- Manfredonia
Real Normanna -:- Pompei
11.GIORNATA (09/11/2514:30)
Barletta -:- Gravina
Pompei -:- Nola
Ferrandina -:- Real Normanna
Fidelis Andria -:- Afragolese
Francavilla -:- Nardò
Manfredonia -:- Fasano
Martina -:- Paganese
Sarnese -:- Heraclea
V. Francavilla -:- Acerrana
12.GIORNATA (16/11/2514:30)
Afragolese -:- Martina
Fasano -:- Pompei
Nola -:- Sarnese
Gravina -:- Manfredonia
Heraclea -:- Francavilla
Nardò -:- V. Francavilla
Paganese -:- Ferrandina
Real Normanna -:- Barletta
Acerrana -:- Fidelis Andria
13.GIORNATA (23/11/2514:30)
Barletta -:- Nola
Pompei -:- Nardò
Ferrandina -:- Fasano
Francavilla -:- Fidelis Andria
Manfredonia -:- Heraclea
Martina -:- Gravina
Paganese -:- Real Normanna
Sarnese -:- Acerrana
V. Francavilla -:- Afragolese
14.GIORNATA (30/11/2514:30)
Afragolese -:- Paganese
Fasano -:- Barletta
Fidelis Andria -:- V. Francavilla
Nola -:- Manfredonia
Gravina -:- Ferrandina
Heraclea -:- Pompei
Nardò -:- Sarnese
Real Normanna -:- Martina
Acerrana -:- Francavilla
15.GIORNATA (07/12/2514:30)
Barletta -:- Heraclea
Pompei -:- Acerrana
Ferrandina -:- Nola
Francavilla -:- V. Francavilla
Manfredonia -:- Nardò
Martina -:- Fasano
Paganese -:- Gravina
Real Normanna -:- Afragolese
Sarnese -:- Fidelis Andria
16.GIORNATA (14/12/2514:30)
Fasano -:- Real Normanna
Fidelis Andria -:- Manfredonia
Nola -:- Paganese
Francavilla -:- Sarnese
Gravina -:- Afragolese
Heraclea -:- Martina
Nardò -:- Ferrandina
Acerrana -:- Barletta
V. Francavilla -:- Pompei
17.GIORNATA (21/12/2514:30)
Afragolese -:- Francavilla
Barletta -:- Nardò
Pompei -:- Fidelis Andria
Ferrandina -:- Heraclea
Manfredonia -:- Acerrana
Martina -:- Nola
Paganese -:- Fasano
Real Normanna -:- Gravina
Sarnese -:- V. Francavilla
18.GIORNATA (04/01/2614:30)
Afragolese -:- Fasano
Barletta -:- V. Francavilla
Pompei -:- Sarnese
Ferrandina -:- Fidelis Andria
Gravina -:- Nola
Manfredonia -:- Francavilla
Martina -:- Acerrana
Paganese -:- Nardò
Real Normanna -:- Heraclea
19.GIORNATA (11/01/2614:30)
Fasano -:- Gravina
Fidelis Andria -:- Barletta
Nola -:- Real Normanna
Francavilla -:- Pompei
Heraclea -:- Paganese
Nardò -:- Martina
Sarnese -:- Afragolese
Acerrana -:- Ferrandina
V. Francavilla -:- Manfredonia
20.GIORNATA (18/01/2614:30)
Afragolese -:- Nola
Barletta -:- Sarnese
Fasano -:- Heraclea
Ferrandina -:- Francavilla
Gravina -:- Nardò
Manfredonia -:- Pompei
Martina -:- V. Francavilla
Paganese -:- Fidelis Andria
Real Normanna -:- Acerrana
21.GIORNATA (25/01/26 14:30) Pompei -:- Afragolese
Fidelis Andria -:- Martina
Nola -:- Fasano
Francavilla -:- Barletta
Heraclea -:- Gravina
Nardò -:- Real Normanna
Sarnese -:- Manfredonia
Acerrana -:- Paganese
V. Francavilla -:- Ferrandina
22.GIORNATA (01/02/26 14:30)
Afragolese -:- Heraclea
Barletta -:- Manfredonia
Fasano -:- Acerrana
Ferrandina -:- Pompei
Nola -:- Nardò
Gravina -:- Fidelis Andria
Martina -:- Sarnese
Paganese -:- Francavilla
Real Normanna -:- V. Francavilla
23.GIORNATA (08/02/26 14:30)
Pompei -:- Barletta
Fidelis Andria -:- Real Normanna
Francavilla -:- Martina
Heraclea -:- Nola
Manfredonia -:- Afragolese
Nardò -:- Fasano
Sarnese -:- Ferrandina
Acerrana -:- Gravina
V. Francavilla -:- Paganese
24.GIORNATA (15/02/26 14:30)
Afragolese -:- Nardò
Fasano -:- V. Francavilla
Ferrandina -:- Barletta
Nola -:- Fidelis Andria
Gravina -:- Francavilla
Heraclea -:- Acerrana
Martina -:- Manfredonia
Paganese -:- Pompei
Real Normanna -:- Sarnese
25.GIORNATA (22/02/26 14:30)
Barletta -:- Afragolese
Pompei -:- Martina
Fidelis Andria -:- Fasano
Francavilla -:- Real Normanna
Manfredonia -:- Ferrandina
Nardò -:- Heraclea
Sarnese -:- Paganese
Acerrana -:- Nola
V. Francavilla -:- Gravina
26.GIORNATA (01/03/26 14:30)
Afragolese -:- Acerrana
Fasano -:- Sarnese
Nola -:- Francavilla
Gravina -:- Pompei
Heraclea -:- V. Francavilla
Martina -:- Ferrandina
Nardò -:- Fidelis Andria
Paganese -:- Barletta
Real Normanna -:- Manfredonia
27.GIORNATA (08/03/26 14:30)
Barletta -:- Martina
Pompei -:- Real Normanna
Ferrandina -:- Afragolese
Fidelis Andria -:- Heraclea
Francavilla -:- Fasano
Manfredonia -:- Paganese
Sarnese -:- Gravina
Acerrana -:- Nardò
V. Francavilla -:- Nola
28.GIORNATA (22/03/26 14:30)
Afragolese -:- Fidelis Andria
Fasano -:- Manfredonia
Nola -:- Pompei
Gravina -:- Barletta
Heraclea -:- Sarnese
Nardò -:- Francavilla
Paganese -:- Martina
Real Normanna -:- Ferrandina
Acerrana -:- V. Francavilla
29.GIORNATA (29/03/26 15:00)
Barletta -:- Real Normanna
Pompei -:- Fasano
Ferrandina -:- Paganese
Fidelis Andria -:- Acerrana
Francavilla -:- Heraclea
Manfredonia -:- Gravina
Martina -:- Afragolese
Sarnese -:- Nola
V. Francavilla -:- Nardò
30.GIORNATA (02/04/26 15:00)
Afragolese -:- V. Francavilla
Fasano -:- Ferrandina
Fidelis Andria -:- Francavilla
Nola -:- Barletta
Gravina -:- Martina
Heraclea -:- Manfredonia
Nardò -:- Pompei
Real Normanna -:- Paganese
Acerrana -:- Sarnese
31.GIORNATA (12/04/26 15:00)
Barletta -:- Fasano
Pompei -:- Heraclea
Ferrandina -:- Gravina
Francavilla -:- Acerrana
Manfredonia -:- Nola
Martina -:- Real Normanna
Paganese -:- Afragolese
Sarnese -:- Nardò
V. Francavilla -:- Fidelis Andria
32.GIORNATA (19/04/26 15:00)
Afragolese -:- Real Normanna
Fasano -:- Martina
Fidelis Andria -:- Sarnese
Nola -:- Ferrandina
Gravina -:- Paganese
Heraclea -:- Barletta
Nardò -:- Manfredonia
Acerrana -:- Pompei
V. Francavilla -:- Francavilla
33.GIORNATA (26/04/26 15:00)
Afragolese -:- Gravina
Barletta -:- Acerrana
Pompei -:- V. Francavilla
Ferrandina -:- Nardò
Manfredonia -:- Fidelis Andria
Martina -:- Heraclea
Paganese -:- Nola
Real Normanna -:- Fasano
Sarnese -:- Francavilla
34.GIORNATA (03/05/26 15:00)
Fasano -:- Paganese
Fidelis Andria -:- Pompei
Nola -:- Martina
Francavilla -:- Afragolese
Gravina -:- Real Normanna
Heraclea -:- Ferrandina
Nardò -:- Barletta
Acerrana -:- Manfredonia
V. Francavilla -:- Sarnese
