Serie D | Girone H a 20 squadre

Ufficializzati dalla Lega Nazionale Dilettanti i gironi per il prossimo campionato di serie D che prendera in via il prossimo 19 settembre. A farla da padrona nel girone H la Puglia con ben undici formazioni che insieme alle formazioni campane (6) e lucane (3) completano quello che da sempre è considerato uno dei gironi più ostici del campionato interregionale al quale si aggiunge la novità di un raggruppamento composto da 20 formazioni in questa stagione.

Questa la composizione divisa per regioni:

Puglia (11): Audace Cerignola, Bisceglie, Bitonto, Brindisi, Casarano, Fasano, Gravina, Molfetta, Nardò, Team Altamura, Virtus Matino.

Basilicata (3): Francavilla, Lavello, Rotonda.

Campania (6): Marignanese, Sorrento, San Giorgio, Nola, Casertana, Nocerina