Serie D | Fidelis Andria – Taranto, risultato non omologato

Come noto la gara di ieri tra Fidelis Andria e Taranto valida per il campionato di serie D è terminata 1-1, ma il risultato non è stato omologato dalla giustizia sportiva per un ricorso presentato dalla società jonica in merito alla presenza in campo di un calciatore della Fidelis. Questo il comunicato:

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società TARANTO F.C. 1927ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

Secondo indiscrezioni, il reclamo del Taranto dovrebbe riguardare la posizione dell’attaccante Acosta, che secondo il club rossoblu ha giocato in tre squadre diverse neòl corso di questa stagione.