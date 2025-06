Serie D, Fidelis Andria: ecco lo staff tecnico di mister Scaringella

Non solo Giuseppe Scaringella. La Fidelis Andria ha comunicato lo staff che supporterà il tecnico nel corso del prossimo campionato di Serie D. Continuità è la parola d’ordine in casa biancazzurra: Matteo Colangione e Vincenzo Marinacci, rispettivamente allenatore in seconda e preparatore dei portieri, saranno ancora due figure fondamentali per mister Scaringella. Nel ruolo di preparatore atletico, invece, spazio a Michele Ventura. Per lui si tratta di un ritorno. Ventura, infatti, ha già collaborato con la Fidelis Andria nello staff di Francesco Farina.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author