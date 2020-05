Serie D | Felleca-Abbaticchio, polemica chiusa

Condividi

Botta, risposta e chiusura. Il sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio e il presidente del Foggia Roberto Felleca non se le sono mandate a dire. Oggetto del discutere una dichiarazione rilasciata dal massimo dirigente foggiano ad una testata nazionale, con la quale avrebbe dichiarato che foggia dovrebbe andare in C e basta. “Non abbiamo gli stessi diritti degli altri, bisogna essere obiettivi. Con altre squadre non mi permetterei di dire nulla, ma ci sono società e società” la dichiarazione che ha suscitato la reazione del primo cittadino bitontino, che sentitosi chiamato in causa ha scritto al sindaco di Foggia Landella, chiedendo rispetto per il blasone di Bitonto e la sua società. “Mai citato Bitonto, con cui abbiamo rispetto reciproco e ottimi rapporti” ha ribadito Felleca. Il Sindaco Abbaticchio non deve conquistare i consensi dei tifosi bitontini attraverso il mio nome. Ad Abbaticchio però, non è bastato. Quel ci sono società e società andava chiarito. Ed è arrivata la risposta, definitiva, a chiudere la polemica. Felleca si riferiva alle altre seconde dei gironi, piazze più piccole di Foggia che per blasone dovrebbero essere alle spalle dei satanelli in una eventuale graduatoria di ripescaggi e non al Bitonto che da primo avrebbe diritto alla promozione diretta. Polemica chiusa, con la speranza di vedere Bitonto e Foggia sfidarsi in campo, magari in serie C.