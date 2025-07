Serie D: Fasano, ufficiale l’arrivo di Molinari

L’US Città di Fasano ha ufficializzato l’arrivo del difensore centrale Stefano Molinari, proveniente dal Varese. Classe 2000, alto 1,88 metri, il giocatore vanta una buona esperienza tra i professionisti e nei dilettanti.

Con la maglia del Pro Patria ha totalizzato 71 presenze tra Serie C, Coppa Italia e Coppa Serie C. In Serie D, tra campionato e coppa, ha collezionato 55 presenze con le divise di Milano City e Varese. In carriera ha messo a segno 6 gol, distinguendosi per le sue qualità nel gioco aereo.

Nel frattempo è arrivato l’ok della Co.Vi.So.D. che ha confermato l’ammissione del Fasano al prossimo campionato di Serie D.

