Serie D: Fasano, ha firmato il portiere Roman Lazar

Il Fasano si è assicurato il portiere Roman Lazar. Moldavo di Hancesti, classe 1994, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Venezia. Tra le file del club veneto, dal 2018 ha militato nella formazione under 15 fino a raggiungere la meritata convocazione in prima squadra.

Proprio con la maglia degli arancio-nero-verdi, nella stagione 2021/22, 3 panchine in Serie A con Lazio, Fiorentina e Atalanta. La scorsa stagione, alla sua prima in Serie D (Girone C), ha difeso i pali dell’Adriese in 14 occasioni, collezionando anche 3 clean sheet. La convocazione nella nazionale moldava U21 dell’aprile scorso impreziosisce il suo bagaglio di esperienze calcistiche.

“Sono molto contento di essere in una piazza come Fasano – dice Lazar -. Confrontandomi con la società ho capito sin da subito che verrò accolto in una famiglia ambiziosa con una tifoseria dall’identità unica. Arrivo con il desiderio di essere un valore aggiunto per la squadra e di dare tutto per la città di Fasano”.

