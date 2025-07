Serie D, esclusi 4 club: c’è anche il Matera

Sono quattro i club che non sono riusciti a perfezionare l’iscrizione in Serie D dopo la bocciatura COVISOD incassata in prima istanza. Tra queste spicca il Matera. Assieme ai lucani salutano la Serie D anche Avezzano e Castelnuovo Vomano. Oltre ovviamente al Vastogirardi che aveva già rinunciato al l’iscrizione.

