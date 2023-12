Serie D: Esame capolista per un Gallipoli in crisi di risultati

Per la prima volta da quando è iniziato il campionato, il Gallipoli si ritrova ad essere ultimo in classifica in solitaria. I giallorossi sono l’attuale fanalino di coda del girone H con appena 9 punti raccolti in 14 giornate. Le sole due vittorie maturate fino ad ora in stagione rendono la formazione salentina la meno vincente al pari della Palmese. Con appena 8 gol realizzati e 23 subiti parliamo del secondo peggior attacco e della quarta peggior difesa della graduatoria. L’addio di mister Carrozza ed il conseguente arrivo in panchina di Giovanni Cavallaro non hanno portato ad alcuna scossa nello spogliatoio, ed anche le mosse di inizio mercato, per ora non stanno fruttando. Domenica a Gravina è bastata una rete di Vidal per perdere l’intera posta in palio, rete nata dall’ennesima disattenzione difensiva di questa stagione. Il Gallo ha imparato a concedere poco al proprio avversario, ma adesso stanno mancando i gol. Da tre turni, infatti, i giallorossi sono a digiuno non soltanto di vittorie, ma anche di marcature. È dunque un Gallipoli chiamato a ritoccare la propria rosa se vorrà quantomeno provare a mantenere la categoria, con la zona salvezza che al momento dista 6 punti e quella playout 3. Inutile, dunque, darsi già per vinti, ma in occasione della sessione invernale di calciomercato sarà necessario puntellare la rosa con ulteriori innesti dopo quelli di Dima, Demoleon, Mariano, Donnarumma e Zappacosta. Domenica, come se non bastasse, il calendario ha messo sul cammino dei salentini proprio la capolista. Al Comunale di Ugento, infatti, sarà di scena la Team Altamura, pur senza i tifosi biancorossi al seguito, per il più classico dei match da prima contro ultima in classifica.

