➖ SERIE D ➖

BITONTO: Ufficializzati Losavio e Muscatiello – Francesco Losavio è un attaccante classe 2001, che può ricoprire il ruolo sia di seconda punta che di attaccante esterno sulla corsia di destra. Fasanese di nascita, cresce calcisticamente nelle giovanili della Virtus Francavilla, per poi indossare successivamente le casacche di Grumentum, Sansepolcro e Città di Fasano. Nel girone H di Serie D, finora, 45 presenze e 6 reti messe a segno. Francesco Muscatiello è un centrocampista centrale classe 2001, proveniente dall’Audace Cerignola, squadra nella quale ha militato nelle ultime tre stagioni, collezionando 53 presenze ed 1 rete. Prima, è cresciuto nelle giovanili del Foggia, con 34 presenze nel campionato Primavera 2 con la maglia dei Satanelli, e 2 gol a referto. Muscatiello fa della duttilità tattica il suo forte, potendo ricoprire qualsiasi ruolo della mediana, dalla mezzala all’esterno.

BRINDISI – Ingaggiati Elios Minaj e Franco Gorzelewski – Elios Minaj, attaccante classe 2001 cresciuto nelle giovanili della SPAL, nella passata stagione ha vestito la maglia del Varese mettendo a segno sei reti in 33 presenze. Franco Gorzelewski, difensore argentino classe 1996, in passato ha vestito le maglie di Padova, Paganese, Insieme Formia, Lanusei, Palazzolo e Levico Terme.

CASARANO: Alessio Izzo per la corsia mancina – Alessio Izzo, terzino sinistro classe 2002, proviene dal settore giovanile del Genoa. Nonostante la giovane età ha già avuto l’opportunità di essere protagonista in Serie D con le maglie di Acr Messina, Portici e Nola. All’attivo ha 20 presenze in D e un gol messo a segno nel corso della sua esperienza a Portici. “Per me è una grande opportunità – dichiara -. So che potrò imparare molto e crescere. Ringrazio la Società, il presidente ed il direttore sportivo che mi hanno dato la possibilità di poter indossare questa gloriosa maglia. Avendo già giocato nel girone D, conosco bene le sue difficoltà e dell’alto livello di competitiva che ci sarà nel corso della stagione 2022/23. Nel corso dell’estate mi sono allenato per farmi trovare pronto fin dal primo giorno di ritiro».

GRAVINA: Firma Salvatore Cusimano – Nato ad Ancona nel 1998, centrocampista, arriva dal Castelfidardo, squadra impegnata nel girone F di serie D. In carriera ha militato nell’Urbania e nel Fabriano Cerreto. Duttile tatticamente e dotato di una buona struttura fisica, l’acquisto di Cusimano si aggiunge a quelli di Actis Goretta, Sanzone, Lauria, Gonella e Murania annunciato negli scorsi giorni.

TEAM ALTAMURA: Preso Giuseppe Venanzio – Il difensore classe 2005 è un Under, nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Bari U-17. Nella prossima stagione 2022/23 di Serie D sarà a disposizione di Ciro Ginestra.

➖ ECCELLENZA ➖

GALLIPOLI CALCIO: Colpo Benvenga (nella foto) – Alex Benvenga, difensore classe 1991, è un calciatore del Gallipoli Calcio. Un vero e proprio atto di fede verso la propria città quello del difensore gallipolino, che per la prima volta nella sua carriera disputerà il campionato d’Eccellenza. Nell’ultima stagione Benvenga ha disputato il Girone C di Lega Pro, conquistando la permanenza nei professionisti con la casacca della Fidelis Andria. Grande soddisfazione per il Presidente Vincenzo Carrozza: “Quando abbiamo iniziato questo percorso – racconta -, ci siamo posti l’obbiettivo di ridare senso d’identità e di appartenenza alla nostra squadra. Credo che meglio dei calciatori gallipolini, nessuno può incarnare tutto ciò. Sono molto felice di aver portato a casa un grande calciatore ed un grande professionista. I nostri obbiettivi non cambiano – conclude il Presidente -. Lavoreremo per ben figurare anche nel massimo campionato regionale, restando fedeli ad alcuni importanti valori, quali serietà e rispetto dei propri tesserati, mantenendo comunque un progetto stabile ed economicamente sostenibile”.

MANFREDONIA: Nicola De Santis dal campo alla panchina – Affiancherà Pasquale De Candia. Classe 1978 De Santis ha indossato la maglia bianco celeste per ben tre campionati di seguito, dal 2004 al 2006 nelle categorie di serie C1 e C2. Originario di Bitonto, De Santis può vantare al suo attivo i campi più prestigiosi di Puglia.

MASSAFRA: Firma Luca Ribezzi – Brindisino, classe 2002, aitante difensore centrale cresciuto nei settori giovanili di Entella Chiavari e Virtus Francavilla. Gli ultimi due anni a Manduria in Eccellenza, nell’ultima titolare inamovibile e protagonista assoluto della salvezza dei biancoverdi.

UC BISCEGLIE: Prime ufficialità è un ritorno – L’attaccante biscegliese classe ’97 Alessandro Amoroso, cresciuto nella cantera azzurra, che nella passata stagione ha messo a segno ben 8 reti continuerà l’impegno sportivo con l’Unione Calcio Bisceglie. Al suo fianco ritroverà il partner della prima parte della scorsa stagione che ha fatto ben figurare gli azzurri. Si riunisce così la coppia gol che ha contraddistinto i grandi risultati della prima paarte di stagione scorsa. L’attaccante barese Gennaro Manzari classe ’85 proverà a bissare le 12 marcature siglate in 11 presenze con la maglia Unione. Super confermato il portiere Giovanni Lullo. Per il classe ’97 andriese si tratterà della settima stagione a difesa dei pali azzurri.

US MOLA: Arriva Felice Taccogna – Centrocampista offensivo classe 2000, in grado di ricoprire anche il ruolo di terzino, dotato di potenza ed esplosività fisica, dopo diversi anni in serie D, nella seconda parte della stagione scorsa ha vestito la maglia della Città di Mola rivelandosi di livello superiore ed autentico lusso per la categoria.