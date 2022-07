➖ SERIE D ➖

CASARANO: Colpo Burzio per l’attacco – Pablo Burzio, attaccante argentino classe 1992, è un nuovo calciatore del Casarano. Nell’ultima stagione, con la maglia del Potenza ha collezionato 14 presenze con una rete. Prima esperienza in Italia con il Lavello: 14 gol in 24 partite.

FRANCAVILLA SINNI: Firma un centrocampista barese – La Società Fc Francavilla è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con Federico Pizzutelli, centrocampista classe 1995. Originario di Bari, Pizzutelli in carriera ha vestito la maglia del Bari a livello di settore giovanile passando poi tra le fila di Bisceglie, Sassari Torres, Savoia, Potenza, Barletta, Vastese, Milano City, Roccella, Campobasso, Matelica e lo scorso anno si è diviso tra Molfetta ed Arezzo. In carriera vanta oltre 170 partite tra serie D e serie C.

GRAVINA: Annunciato nuovo allenatore Juniores – La FBC Gravina comunica che l’allenatore della Juniores Nazionale per la stagione 2022/2023 sarà Vincenzo Rubino. Ex calciatore professionista, il tecnico barese in precedenza ha allenato la Juniores della Fidelis Andria, l’Aurora Bari e l’Intesa Calcio Bari. Rubino torna a Gravina dopo l’avventura da vice di mister Valeriano Loseto nella stagione 2019/2020. Bentornato a Gravina mister Vincenzo!

MARTINA: Ingaggiato Tato Diaz – Il Martina ha raggiunto l’accordo con Augusto “El Tato” Diaz per la stagione 2022-2023. L’attaccante argentino, classe 1992, cresce nelle giovanili del Bordeaux, ma nel 2010 fa ritorno in patria con il Belgrano. In Italia arriva per la prima volta nella stagione 16/17 in cui veste prima la maglia del Cuneo (Serie D) prima di passare alla Palmese. Nel 2018/2019 con la Reggiomediterannea segna 15 gol nel campionato di Eccellenza, che gli valgono la chiamata del Fasano in Serie D, con la sua prima esperienza in Puglia: 26 presenze e nove gol. L’anno successivo sposa il progetto della Linense in Serie C spagnola, prima di far ritorno in Puglia, con il Taranto a dicembre: segna 7 gol in 21 presenze, utili per firmare la promozione in Serie C degli ionici. Poi le esperienze con Cavese e Casertana nelle ultime due stagioni. E ora il presente si chiama Martina Calcio: fisicità, esperienza e gol per l’attacco della squadra di Pizzulli.

MOLFETTA: Definito lo staff tecnico di mister Bartoli – È stato definito lo staff tecnico di Renato Bartoli in vista del ritiro che partirà Lunedi 25 Luglio, dalle ore 16:30 presso lo Stadio Paolo Poli. PREPARATORE PORTIERI: LEO ROCA. PREPARATORI ATLETICI: GIANNI BUFI e ALESSANDRO ALTAMURA. ALLENATORE IN SECONDA – MATCH ANALYST: NICOLAS ANNOSCIA. COLLABORATORE AREA TECNICA: MICHELE ANACLERIO.

➖ ECCELLENZA ➖

BISCEGLIE: Le date dei ritiri – Rimettersi al lavoro, cominciare a mettere i primi mattoncini per una stagione che porterà il Bisceglie Calcio a compiere 110 anni di storia, 110 anni da onorare, 110 modi di vivere la maglia nerazzurra, nella speranza di altrettante annate gloriose. Il Bisceglie Calcio ufficializza le date dei raduni, divisi in due parti: la prima parte avverrà in terra biscegliese, dal primo di agosto fino al 3 di agosto. A metà giornata, il team nerazzurro stellato partirà per Fara San Martino (nella regione dell’Abruzzo in provincia di Chieti). I campi di allenamento sono stati frutto di attenta osservazione da parte del responsabile dell’area tecnica Renzo Ferrante. Mister Francesco Cinque avrà a disposizione un periodo di tempo più lungo (dal 4 agosto al 13 agosto) per testare soprattutto nuovi innesti, i quali saranno sottoposti a diversi test dal punto di vista aerobico. I giocatori saranno ospitati dal suggestivo Hotel del Camerlengo, simbolo di una località soprannominata capitale mondiale della pasta.

GALLIPOLI: Ex bomber della B nello staff tecnico – Il presidente e la società tutta, sono lieti di annunciare un nuovo ingresso nello staff tecnico di mister Alessandro Carrozza, con l’ex bomber giallorosso Francesco Di Gennaro che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda. Francesco, oltre a lavorare al fianco di mister Carrozza, metterà a disposizione tutta la sua professionalità ed esperienza anche nella crescita dei nostri tesserati del settore giovanile. Un nome che non può che scaldare i cuori del popolo giallorosso, un nome che fa tornare in mente le imprese di Crotone, di Ascoli, Perugia e tante altre. Ciccio, dopo aver indossato con onore e sacrificio la nostra fascia di capitano nel campionato di Serie B, torna a Gallipoli, con un nuovo ruolo, ma con la voglia, l’entusiasmo e la passione di sempre. “Gallipoli è la mia seconda casa – racconta Di Gennaro – questo non l’ho mai nascosto. Torno con grande entusiasmo e voglia di mettermi a disposizione e lo faccio in un progetto serio ed ambizioso. Ringrazio mister Sandro ed il Presidente per la fiducia dimostratami, per me è un onore tornare a lavorare per questi colori. Spero che insieme riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni”.

MANDURIA: Firma l’esperto Angelo Maraglino – Il Manduria ha raggiunto l’accordo con Angelo Maraglino.Il portiere classe 1990 proviene dal Sava, società con la quale ha raggiunto il secondo posto nel campionato di Eccellenza 2021/22.

SAN MARCO: Colpo in mediana – Angelo Colella vestirà la maglia celeste granata nella stagione 2022/2023. È bastata una chiacchierata davanti ad un buon caffè, offerto dal nostro grande amico mister Michele Mimmo presso il Lido Belvedere di Vieste, per convincere Angelo a sposare il progetto Asd San Marco. Il talentuoso mediano centrale piede mancino ha fatto le fortune dell’Atletico Vieste, squadra nella quale ha giocato per oltre un decennio tra Promozione e Eccellenza. Esperienza, qualità e serietà in una squadra che ha una voglia matta di ripartire per regalare emozioni indelebili a quanti amano i colori celeste granata.