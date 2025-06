Serie D, è ufficiale: l’Heraclea giocherà le partite casalinghe a Foggia

L’ASD Heraclea Calcio ha ufficializzato che, per l’intera stagione sportiva 2025/2026, le proprie gare interne del campionato di Serie D si disputeranno presso lo Stadio Comunale “Pino Zaccheria” di Foggia.

La decisione è stata presa a seguito dell’indisponibilità temporanea dello Stadio “Mario Mitola”, che sarà interessato da un articolato intervento di adeguamento strutturale. I lavori, considerati fondamentali per allinearsi agli standard richiesti dalla categoria, non potranno essere conclusi in tempo utile per l’avvio della nuova annata agonistica.

La scelta del “Pino Zaccheria” è ricaduta sulla base della piena conformità dell’impianto foggiano ai requisiti federali, oltre che della necessità di garantire un ambiente idoneo, accogliente e funzionale per squadra e tifosi. La società ha rivolto un sentito ringraziamento alla Città di Foggia, che ha offerto collaborazione e disponibilità nella gestione della nuova sede temporanea.

Gli allenamenti della prima squadra e le attività del settore giovanile continueranno a svolgersi regolarmente presso il centro sportivo Mario Mitola.

Dal club è giunto un messaggio rivolto ai sostenitori rossoblù: “Siamo certi che il sostegno dei nostri tifosi non verrà a mancare, come sempre, con passione, amore e dedizione.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author