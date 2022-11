Serie D: E’ già calciomercato, le prime trattative delle pugliesi

Condividi su...

Linkedin email

Ancora poche ore e poi sarà calciomercato in Serie D. Molte società sognano il grande colpo per provare a migliorare la rosa in vista del girone di ritorno. In queste ore impazzano le trattative e cominciano già a trapelare le prime indiscrezioni. Questo è il momento delle uscite: l’ Afragolese, ad esempio, ha risolto il contratto con Federico Cerone (che piace all’Avezzano). Il Barletta, nuova capolista in condominio con la Cavese, ha liberato Antonio Pignataro (conteso da Lavello, Molfetta e Gravina in D e Manfredonia e Gallipoli in Eccellenza) e ora cerca un attaccante di alto licello. Il Brindisi è ad un passo dal divorzio con Matteo Di Piazza, il calciatore è fortemente voluto dalla Casertana, dove ritrorvebbe il suo ex allenatore Panarelli. L’attaccante, ed Lecce e Catania, tuttavia, ha ricevuto proposte anche da Barletta e Nardò. Anche Enrico Zampa lascerà la squadra di Danucci. Il centrocampista ha ormai chiuso l’accordo per con la Turris. E’ questione di ore per ufficializzare il trasferimento.

Il Casarano ha urgente bisogno di trovare un difensore di livello. Piace Baldan del Brindisi (c’è stato un interesse concreto ma i biancazzurri non sembrano intenzionati a lasciarlo andare) mentre in attacco potrebbe essere in uscita l’argetino Burzio. Lascerà Casarano anche l’esterno Saverio Dellino. In entrata è viva la pista che porta a Luigi Falcone del Trapani, già a Taranto con il ds Montervino. Infine il Gravina fa sul serio per Giacomo Zappacosta, ex centrocampista di Barletta e Brindisi. Per lui numerose esperienze anche in Serie C. Queste le prime indiscrezioni, ma il calciomercato di Serie D deve ancora iniziare…