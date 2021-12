Serie D, divieto di trasferta per i tifosi del Nardò

Nota della prefettura di Brindisi che ufficializza il divieto di trasferta per i tifosi del Nardò mercoledì a Mesagne contro il Brindisi.

“Nel corso della odierna (06/12/2021) riunione di coordinamento interforze, tenutasi in modalità videoconferenza in Prefettura, sono stati esaminati i profili di rischio dell’incontro di calcio, valevole per la quindicesima giornata del girone “H” del campionato di serie D, tra SSD BRINDISI FC ed AC NARDO’, in programma per mercoledì prossimo allo stadio comunale di Mesagne.

All’esito della riunione, in considerazione della storica rivalità tra le opposte fazioni ultras, concretizzatasi, nel recente passato, anche in episodi di violenza, e valutate le caratteristiche della location della competizione sportiva, il Prefetto di Brindisi ha disposto la vendita dei tagliandi di ingresso allo stadio per i soli residenti nella provincia di Brindisi, al fine di garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.