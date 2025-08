Serie D: Cristian Galano ad un passo dall’Aversa

Cristian Galano è ad un passo dall’Aversa, club che parteciperà al prossimo campionato di Serie D.

Dopo la parentesi al Polimnia in Eccellenza, il calciatore ex Bari sta lavorando con impegno per tornare al meglio della forma. Si allena intensamente, con l’obiettivo chiaro di rilanciarsi in una piazza che lo cerca con convinzione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author