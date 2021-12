Serie D, Casarano-Nola 2-6. Salta la panchina di Calabuig

Dura solo un tempo il Casarano, poi nella ripresa crolla e permette al Nola di dilagare e conquistare i tre punti con il pesante risultato di 2-6 che costa la panchina a mister Calabui, che a gara i corso è stato sollevato dall’incarico.

L’avvio è subito di marca campana con Ruggiero che al 14′ trova il diagonale giusto firmare la prima rete dell’incontro. Al 35′ Torino non blocca il pallone e permette l’intervento di Prinari che viene abbattuto e conquista un rigore che viene trasformato con freddezza da Dambros. Nemmeno il tempo di ritornare in campo che sempre Ruggiero si inventa il gol della domenica con una perla da 40 metri realizza una splendida doppietta. Negli ultimi minuti però della prima frazione arriva il pareggio del Casarano: Dambros serve un bel pallone a Prinari che una volta in area è freddo e firma il 2-2.

Nella ripresa dilaga il Nola, con il rigore di D’Angelo, la splendida realizzazione di Donnarumma che indovina un sinistro meraviglioso che si infila sotto la traversa non lasciando scampo a Ianni. Il Casarano non c’è più in campo e il Nola continua a macinare calcio e porta in rete prima Staiano e poi Napolitano che fissa il risultato sul punteggio di 2-6.

Un finale amaro, tristemente storico.