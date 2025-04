Serie D/H, Casarano-Ischia: tifosi di casa anche in Curva Sud

Per celebrare degnamente la vittoria del campionato, il Casarano ha comunicato che per la gara CASARANO-ISCHIA, grazie anche alla sensibilità dimostrate della Questura di Lecce e della Compagnia Carabinieri di Casarano, la curva Sud dello stadio sarà a disposizione dei tifosi di casa. I tagliandi potranno essere acquistati presso gli abituali punti vendita a partire dalle ore 13:30 di oggi , 30 aprile e, domenica 4 maggio, presso i botteghini dello stadio “Capozza”.

La società ha rivolto un accorato appello affinché si arrivi allo stadio con largo anticipo per scongiurare lunghe code ai vari ingressi, e, a questo scopo, le porte di ingresso allo stadio saranno aperte alle ore 13:30. Infine è stato rivolto l’invito di evitare, per quanto possibile, di recarsi allo stadio in auto. Casarano si prepara ad un’autentica giornata di festa.

