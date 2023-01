CASARANO-BRINDISI 1-1

CASARANO: Baietti, Marsili, Parisi (1’ st Boersma),Monaco (26’ st Navas), Saraniti (36’ st Burzio),Gaeta (1’ st Strambelli), Citro, Guastamacchia, Cannavaro (12’ st Cecere), Tipaldi, Cipolletta. A disp.: Carotenuto, Vitofrancesco, Bocchetti, Pambianchi, Strambelli, Burzio, Cecere, Boersma, Navas. All.: Costantino.

BRINDISI: Vismara, Esposito, Gorzelewski, Cancelli, Felleca, D’Anna, Ceesay (43’ st De Rosa), Sirri, Palumbo (30’ st Malaccari), Baldan (30’ st Di Modugno),Stauciuc (18’ st Opoola). A disp.: Di Fusco, Montalto, Rossi, Dammacco, De Rosa, Malaccari, Opoola, Di Modugno, Mancarella. All.: Perrone.

Marcatori: 15’ st Citro (C), 34’ Sirri (B)

Si dividono la posta in palio Casarano e Brindisi con le due formazioni che terminano la gara con motivi di rammarico. Il Brindisi per non aver concretizzato le numerose occasioni create ed il Casarano per non aver mantenuto il vantaggio conquista ad inizio ripresa con la rete di Citro. Per i brindisini invece in gol Sirri su un perfetto calcio di punizione sfiorando anche il sorpasso nel finale di gara

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

