Condividi su...

Linkedin email

BRINDISI-PUTEOLANA 1-0

BRINDISI (4-2-3-1): Vismara; Valenti, Sirri, Baldan, Esposito; Cancelli, Malaccari; Palumbo (30’st De Rosa) Mancarella, (35’st Minaj) Dammacco (30’st Gorzelewski); Stauciuc. A disp.: Oliveto, Santochirico, Sepe, D’Agata, Opoola, Triarico. All.: Ciro Danucci

PUTEOLANA (4-4-1-1): Lamberti; D’Ascia, Avella, Amelio, Della Corte (9’st Haberkon); Arrivoli, Fontanarosa (35’st Gatto) Marzano, (17’st Catinali) Di Lorenzo (25’st Romano); Grieco; Guarracino (23’st Iadaresta). A disp.: Maiellaro, Di Giorgio, Metafora, Giuliani. All.: Giovanni Esposito

ARBITRO: Mario Picardi di Viareggio

MARCATORI: 39’=Palumbo (B).

Il Brindisi torna al successo contro la Puteolana e rilancia le ambizioni di vertice in questo campionato. A decidere l’incontro la rete di Palumbo che sblocca il risultato nel finale del primo tempo e si conferma tra i giocatori più in forma della formazione biancazzurra. In campo ancora una volta un brindisini imbottito di under, tra giocatori in partenza e assenze per infortunio.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts