BRINDISI – Ancora un successo per il Brindisi che supera per 3 a 1 il Nardò infliggendogli la prima sconfitta stagionale. In gol per i brindisini Felleca, su rigore e Opoola autore di una doppietta. Neretini in dieci uomini per gran parte della ripresa a causa dell’espulsione di Urquiza per doppia ammonizione. Nel finale prova a riaprirla Ferreira ma a festeggiare sono i padroni di casa.

Brindisi Fc – Nardò 3-1

Brindisi Fc: Vismara, Santochirico (Opoola dal 6’ st), Baldan, Sirri, Valenti, Malaccari (Ceesay dal 15’ pt, Cancelli, D’Anna, Dammacco (Mancarella dal 24’ st), Felleca (Gorzelewski dal 40′ st), Stauciuc (Di Modugno dal 6’ st). A disp. Oliveto, De Rosa, Minaj, Palumbo. All. Danucci

Nardò: Viola, Mengoli (Polichetti dal 30′ st), Russo (Montinaro dal 30′ st), Lanzola, Dambros (Ferreira dal 19’ st), Antonacci, Mariano (Addae dal 24’ st), Fedel, Urquiza, Ciraci, De Giorgi. A disp. Di Fusco, Orlando, Gionaj, Massarelli, Caracciolo. All. Ragno

Arbitro: Ciro Aldi di Lanciano

Marcatori: Felleca (Br) al 27’ st; Opoola (Br) al 32′ st e al 36′ st; Ferreira (Nr) al 46′ st

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts