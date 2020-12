Serie D | Brindisi – Molfetta ufficialmente rinviata

Non si giocherà domani Brindisi - Molfetta Calcio a causa di quattro casi di positività al Covid nella squadra brindisina, causa del rinvio del match. La gara si sarebbe svolta domani con fischio d'inizio alle ore 14.30 e avrebbe rappresentato il ritorno in campo, per una partita ufficiale, della squadra allenata da Mister Bartoli c

Nonostante il rinvio di Brindisi - Molfetta Calcio, domenica 13 dicembre sarà quella del ritorno della serie D dopo la sospensione.