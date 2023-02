BRINDISI MARTINA 0-1

BRINDISI (4-2-3-1): Di Fusco; Baldan, Sirri, Gorzelewski (13’st Santoro) Esposito; Cancelli (40′ Malaccari), Ceesay (33’st Di Modugno), Palumbo (33’st Douf), D’Anna, Falleca, Stauciuc 5 (13’st De Rosa 5,5). A disp.: Vismara, Rossi, Opoola, Maltese. All.: Danucci

MARTINA (4-3-3): Figliola ; Perrini (11’st Mancini) Sush, Dieng, Nikolli; Cerutti, Teij, Langone; Tuccitto (37’st Ancora) Pinto (37’st Vaticinio) Diaz (28’st Meneses). A disp.: Semeraro, Mangialardi, Petitti, Forcillo, Aprile. All.: Pizzulli

ARBITRO: Stefano Striamo Sez. di Salerno

MARCATORI: 96′ Ancora (M).

ESPULSI: Valentini per proteste dalla panchina

Al Martina basta una punizione di Ancora nell’ultima occasione di gara per confermarsi squadra da trasferta e conquistare l’intera posta in palio nella sfida contro il Brindisi. I padroni di casa recriminano per le numerosi occasioni create nella prima frazione di gioco ma non concretizzate con una sola vittoria nelle ultime cinque gare che ha portato al malcontento della tifoseria adriatica al termine della partita. Per il Martina ennesima gioia esterna di questa stagione, per il Brindisi invece fischi a fine gara e meno otto dalla vetta.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

email