Condividi su...

Linkedin email

BRINDISI – Il Barletta espugna il “Fanuzzi” di Brindisi per due a uno nell’atteso derby per l’undicesima giornata di serie D. Succede tutto nel primo tempo con il vantaggio biancazzurro realizzato da Mancarella e con la rimonta barlettana firmata da Vicedomini e Loiodice. Nella ripresa gara di battaglia ma senza grosse emozioni fino al triplice fischio del direttore che apre la festa biancorossa, per il Brindisi invece ci sono i fischi del pubblico di casa.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts