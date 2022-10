CALCIO – Un Brindisi tutto cuore e determinazione vince contro l’Afragolese grazie a una rete in pieno recupero di Zampa che riporta la squadra brindisina al successo al termine di una gara intensa dal punto di vista tattico e agonistico. Nella prima frazione di gioco le altre due reti dell’incontro con l’iniziale vantaggio biancazzurro di Dammacco su calcio di rigore e la rete del pareggio campano con l’ex Cerone. Al triplice fischio la festa in campo e sugli spalti per una vittoria che lancia il Brindisi al secondo posto in classifica.

BRINDISI – AFRAGOLESE 2-1

BRINDISI (4-3-3): Vismara; Valenti Sirri (24’st Gorzelewski) Baldan Esposito; Zampa Cancelli Malaccari; Palumbo (43’st Mancarella) D’Anna (31’st Di Piazza) Dammacco (92’st Stuciuc). A disp.: Oliveto, Santochirico, De Rosa, Minaj, Triarico. All.: Ciro Danucci.

AFRAGOLESE (4-3-1-2): Provitolo; Esempio (93’st Caso Naturale) Virgilio Mansi Cordato; Esposito Forte (32’pt Picascia) Da Dalt (31’st Aracri); Cerone (18’st Sowe Mousa); Longo Mancino (15’st Romeo). A disp.: Rendina, Di Lei, Manco, Longone. All.: Leonardo Bitetto.

ARBITRO: Fabrizio Arcidiacono di Acireale.

MARCATORI: 25’pt Dammacco rig. (B), 31’pt Cerone (A), 91’st Zampa (B).