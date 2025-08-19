20 Agosto 2025

Serie D, Barletta: nessuna conseguenza per Di Jeva

Massimiliano Di Pasquale 19 Agosto 2025
Solo tanta paura per Stefano Di Jeva. Il terzino classe 2007 del Barletta, che ha rimediato una gomitata da Nicola Strambelli nel trofeo Noi Energia di Molfetta nella sfida contro il Canosa, ha ripreso coscienza negli spogliatoi dopo aver lasciato il campo in barella. Barletta-Canosa, terza e ultima gara del torneo giocato al “Poli”, è stata successivamente interrotta dall’arbitro.

