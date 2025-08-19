Serie D, Barletta: nessuna conseguenza per Di Jeva

Solo tanta paura per Stefano Di Jeva. Il terzino classe 2007 del Barletta, che ha rimediato una gomitata da Nicola Strambelli nel trofeo Noi Energia di Molfetta nella sfida contro il Canosa, ha ripreso coscienza negli spogliatoi dopo aver lasciato il campo in barella. Barletta-Canosa, terza e ultima gara del torneo giocato al “Poli”, è stata successivamente interrotta dall’arbitro.
potrebbe interessarti anche
Bari, anche Antonucci a un passo. Arriva con Darboe e Castrovilli
Bari, accordo in chiusura con Ebrima Darboe: pronto un triennale
Bari, la curva chiama a raccolta i tifosi per decidere la linea verso squadra e società
Taranto, mercato: accordo a un passo con Talla Souare
Bari, stop per l’attaccante Gytkjaer: la nota del club
Nikola Krstovic e l’Atalanta mai stati così vicini: operazione ai dettagli