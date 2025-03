Serie D, Barbiero: “Viareggio Cup una vetrina per i nostri ragazzi”

Come ormai consuetudine, la Serie D parteciperà con una propria rappresentativa alla Viareggio Cup. Una circostanza descritta come una straordinaria opportunità dal coordinatore del dipartimento interregionale, Luigi Barbiero, nel corso di ‘LuNeDì Puglia’, in onda su Antenna Sud: “Per quanto riguarda la nostra rappresentativa, la Viareggio Cup è una grande opportunità perché i ragazzi convocati sono l’espressione migliore dei giocatori del nostro campionato. Il fascino del Torneo di Viareggio non è quello del passato, con l’istituzione della Youth League è difficile che l’evento si concili con gli impegni delle società. Insieme al Torino, siamo la squadra più continuativa. È una grande vetrina per i nostri ragazzi per mettersi in mostra e confrontarsi con pari età di altri continenti. Da tre anni consecutivi raggiungiamo i quarti di finale, quest’anno siamo abbastanza fiduciosi e dall’esordio di domani contro la Ternana vedremo quale sarà l’esito”.

Barbiero ha poi chiarito la decisione di ridurre il numero degli under obbligatori: “Le nostre società erano preparate da due anni a ciò che è avvenuto. Lo scorso anno abbiamo ritenuto di ridurre di un’età l’obbligatorietà degli under perché con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport non conoscevamo la sua ricaduta sulle società, così come per l’abolizione del vincolo sportivo. Sono tante le richieste di ripristino del quarto under perché le società si sono rese conto che il budget societario ha bisogno di tanti ragazzi”.

