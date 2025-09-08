8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Luigi Barbiero, coordinatore della Lnd

Serie D, Barbiero: “Play off più articolati per garantire promozione”

Roberto Chito 8 Settembre 2025
centered image

“Per la prossima stagione ci saranno molti cambiamenti. L’obiettivo è quello di garantire la promozione in Serie C attraverso i play off che saranno più articolati”, ha affermato Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lnd, ospite della trasmissione Lnd Puglia su Antenna Sud.

“Per quanto riguarda i Gironi, il primo criterio è quello di cercare di raggruppare tutti i club di una Regione in un solo campionato. Questo, non è possibile solo in Lombardia, Toscana e Lazio. Invece, il Girone H racchiude squadre di Puglia, Campania e Basilicata per motivi geografici”, ha proseguito Barbiero.

Lo stesso, poi, ha difeso anche la Coppa Italia di Serie D: “Durante l’estate tanti addetti ai lavori si divertono a rilasciare dichiarazioni contro questa competizione. Però, voglio ricordare che lo scorso anno è stata fondamentale per la riammissione del Ravenna”.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Tennis, i coach australiani studiano a Bari il “Metodo Italia”

8 Settembre 2025 Flavio Insalata

Promozione Puglia, Sava-Ostuni 1-0: gli highlights

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

Galatina, l’allenatore Vincenzo Mazzeo si dimette dopo tre giornate

8 Settembre 2025 Massimo Todaro

Serie D/H, Heraclea-Real Normanna 1-0: gli highlights

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

Serie C/C: cancellata la penalizzazione, il Foggia sale a 3 punti in classifica

8 Settembre 2025 Flavio Insalata

Serie D/H, Nola-Gravina 3-1: gli highlights

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Taranto, un film-documentario sulla lotta per l’ambiente

8 Settembre 2025 Leo Spalluto

Manduria, scoperta tomba a camera ellenistica durante lavori AQP

8 Settembre 2025 Redazione

Taranto, un progetto per un polo industriale sostenibile

8 Settembre 2025 Leo Spalluto

Tennis, i coach australiani studiano a Bari il “Metodo Italia”

8 Settembre 2025 Flavio Insalata