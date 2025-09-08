Serie D, Barbiero: “Play off più articolati per garantire promozione”

“Per la prossima stagione ci saranno molti cambiamenti. L’obiettivo è quello di garantire la promozione in Serie C attraverso i play off che saranno più articolati”, ha affermato Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lnd, ospite della trasmissione Lnd Puglia su Antenna Sud.
“Per quanto riguarda i Gironi, il primo criterio è quello di cercare di raggruppare tutti i club di una Regione in un solo campionato. Questo, non è possibile solo in Lombardia, Toscana e Lazio. Invece, il Girone H racchiude squadre di Puglia, Campania e Basilicata per motivi geografici”, ha proseguito Barbiero.
Lo stesso, poi, ha difeso anche la Coppa Italia di Serie D: “Durante l’estate tanti addetti ai lavori si divertono a rilasciare dichiarazioni contro questa competizione. Però, voglio ricordare che lo scorso anno è stata fondamentale per la riammissione del Ravenna”.
