Serie D: Andria, il futuro parte dei tifosi: nasce “Amici per la Fidelis”

È una Fidelis Andria che guarda al futuro. L’aumento di capitale è solo la punta dell’iceberg, con circa 60 quote societarie da 5000 euro già sottoscritte. Un primo segnale concreto per dare credibilità a un progetto che punta forte sulla sostenibilità economica del club dopo le follie degli ultimi anni. Le novità, però, non finiscono qui. Perché i tifosi saranno al centro del progetto promosso dal presidente Luca Vallarella e dal direttore generale Vincenzo Pastore grazie all’associazione “Amici per la Fidelis”, che avrà un doppio ruolo ben definito: raccogliere offerte libere da destinare alla Fidelis e, soprattutto, portare la stessa società fuori dal rettangolo verde con diverse iniziative sociali.

L’obiettivo, dunque, è trasformare il tifo in partecipazione attiva, con l’associazione “Amici per la Fidelis” che successivamente dovrà individuare un membro che farà parte del Consiglio d’Amministrazione della Fidelis Andria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author