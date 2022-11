Condividi su...

MATERA – Pesante sconfitta per il Brindisi che a Matera non inverte il trend negativo lontano dal “Fanuzzi”. Per il Matera invece arriva la prima vittoria in stagione con cinque punti in tre gare conquistate dall’arrivo in panchina di Salvatore Ciullo. Un solo punto conquistato nelle ultime tre care esterne dalla formazione brindisina con la seconda sconfitta stagionale rimediata sul campo materano. Mister Danucci conferma lo stesso undici titolare vittorioso della gara interna contro l’Afragolese fatta eccezione per il portiere Vismara, che (come annunciato dalla società) ha accusato un risentimento muscolare la cui entità verrà valutata nel corso delle prossime ore. Il portiere classe 2003 era comunque presente in panchina nella sfida di Matera e che si aggiunge all’assenza di Santoro, anche lui per un problema muscolare in via di recupero. A decidere l’incontro le reti nel primo tempo di Figliomeni e Iaccarino con l’inutile rete nella ripresa di Di Piazza che ha solo reso meno rotondo il punteggio di finale, con la squadra brindisina a colloquio con i propri tifosi al termine della partita che hanno chiesto un atteggiamento diverso dai propri calciatori.

MATERA-BRINDISI 2-1

Matera: Pozzer, Ferrara (37’st Zielsky), Vicente, Bottalico, Donida, Montanino, Figliomeni, Russo, Iaccarino (28’st Donese), Piccioni (15’st Tiganj), Manu. A disp.: Demalija, Delitti, Gerardi, Orefice, Cum, Gjuci. All.: Ciullo

Brindisi: Oliveto, Valenti, Baldan, Sirri, Esposito; Zampa (34’st De Lucas), Cancelli; Palumbo (11’st Stauciuc), Malaccari (1’st Di Piazza), D’Anna; Dammacco. A disp.: Vismara, All. Danucci

Arbitro: Marco Di Loreto Sez. Terni

Espulso: 87′ Valenti

Marcatori: 24′ Figliomeni, 30′ Iaccarino, 70′ Di Piazza

